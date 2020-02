Arrestato pusher "recidivo": era finito in manette già 20 giorni fa

Era stato arrestato nemmeno venti giorni fa per spaccio ma è ricascato nel "vizietto". Così Ceesay Saladou, di 21 anni e originario del Gambia, è stato arrestato nuovamente per spaccio. Nella prima occasione si trovava in via delle Finanze, a San Berillo e proprio lì era tornato per proseguire la sua attività di pusher.

I militari lo hanno sorpreso mentre cedeva la solita “stecchetta” a giovani clienti che in fila, pazientemente, aspettavano il proprio turno per la consegna della "roba". Immediatamente bloccato e perquisito l'uomo è stato trovato in possesso di 11 dosi di marijuana, già confezionata per la vendita al minuto, nonché di 25 euro ritenuti provento della vendita della droga.