Fanno una rapina parcheggiando nello stallo disabili, cittadini li fanno arrestare

I carabinieri di Cremona hanno arrestato quattro rapinatori catanesi, che hanno tentato di mettere a segno un colpo nel capoluogo lombardo. Parcheggiando la loro auto in uno stallo dei disabili, avevano mandato dentro la sede della Bpm l'unico membro incensurato del gruppo, armato di taglierino.

Il bottino di 6650 euro non è mai giunto in Sicilia, grazie alle indagini dei carabinieri, che hanno ricostruito il loro piano, analizzando le varie perlustrazioni fatte dalla banda ed i loro spostamenti, tramite complesse investigazioni. Il quartetto aveva trovato ospitalità nel comune di Madignano, in un b&b, ed aveva utilizzato una Mercedes Gle per spostarsi, fingendo però di dover partecipare ad un matrimonio.

A tradirli è stato il loro atteggiamento spavaldo, in particolare il fatto di aver parcheggiato senza alcuna attenzione nello stallo dei disabili. Alcuni cittadini avrebbero segnalato la cosa, ma questi se ne sarebbero mostrati indifferenti. Tale comportamento ha fatto sì che qualcuno si ricordasse molto bene di loro, rispondendo in modo preciso alle domande successivamente poste dagli investigatori di Cremona.