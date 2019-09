Rapinatore di soli 16 anni arrestato in via Vittorio Emanuele

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato un giovane di 16 anni, responsabile di tentata rapina. L’attenzione dei componenti della pattuglia, nel corso del turno notturno intorno alle tre di questa notte veniva attirata nella centralissima piazza Duomo da un 25enne di Siracusa. Aveva appena subito un tentativo di rapina da un giovane, armato di coltello, che si era dileguato nell’adiacente via Vittorio Emanuele. I militari quindi, chiesto l’ausilio di un’altra pattuglia alla centrale operativa, hanno immediatamente individuato il giovane, corrispondente alla descrizione della vittima e, sottoponendolo a perquisizione, rinvenivano e sequestravano effettivamente un coltello a serramanico. Il minore è stato tratto in arresto e tradotto al centro di prima accoglienza di via Franchetti.