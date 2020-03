Simula una rapina per intascare i soldi delle consegne: corriere denunciato

I carabinieri di Maniace hanno denunciato un 19enne di Motta Sant’Anastasia, poiché ritenuto responsabile di simulazione di reato. Il giovane, ieri pomeriggio, tramite telefonata al 112 ha richiesto l'intervento dei carabinieri, riferendo di aver appena subito una rapina mentre stava svolgendo il proprio giro di consegne a Maniace come corriere di una ditta di Santa Maria di Licodia .

Ha riferito che, mentre era alla guida del furgone della ditta, era stato fermato da due soggetti a bordo di un Suzuki Vitara di cui forniva anche il numero di targa, che sotto la minaccia di un coltello, lo hanno costretto a cedere il denaro incassato dalle consegne eseguite con pagamento in contrassegno per un totale di 1.330 euro. Grazie alle indicazioni fornite dalla “vittima”, i militari si sono posti immediatamente alla ricerca dei presunti rapinatori, insieme ai colleghi di Randazzo. Nel frattempo si è scoperto che il giovane da poco era stato licenziato da un’altra ditta di trasporti dopo una rapina analoga ed hanno fiutato l’inganno. Mettendolo alle strette, sono riusciti a fargli confessare la simulazione di reato, fatta a suo dire per problemi economici in famiglia, ed a consegnare il denaro che aveva nascosto nel cassone del furgone. I soldi sono stati quindi restituiti al titolare della ditta di trasporti.