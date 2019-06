Pregiudicato rapina un 80enne e viene arrestato dalla polizia

Nella serata di ieri la squadra volanti ha tratto in arresto, per i reati di rapina aggravata, evasione dagli arresti domiciliari e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale Paolo Gangi, pluripregiudicato già arrestato lo scorso 1 giugno. Alle ore 20.35 di ieri, la sala operativa ha inviato due volanti in Viale Castagnola, dove una persona di 80 anni aveva segnalato di essere stato vittima di rapina, consumata all’interno dell’androne dello stabile sito al civico 5, ad opera di un malvivente del quale aveva fornito una dettagliata descrizione. Gangi è stato prima avvistato in strada e poi raggiunto presso la propria abitazione, sita al civico 3 dello stesso viale. Bottino della rapina 350 euro.