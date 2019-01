Tentano rapina in un panificio, ma rubano la bilancia invece della cassa

Hanno tentato un colpo in un panificio di Riposto, ma invece di portare via la cassa, hanno acciuffato una bilancia scappando via alla cieca. I carabinieri di Riposto hanno arrestato un 27enne ed il complice 18enne, di origini romene, ma residente a Giarre, poiché ritenuti responsabili di concorso in rapina aggravata.

I due, ieri sera, con il volto coperto da passamontagna e armati di pistola, hanno fatto irruzione in un panificio di corso Italia dove, sotto la minaccia dell’arma, hanno costretto la moglie del titolare a farsi da parte per potersi impossessare di una bilancia elettronica, scambiata presumibilmente per la cassa, e fuggire via a bordo di uno scooter. Ad intercettarli, disarmarli ed ammanettarli i carabinieri di pattuglia che li avevano visti fuggire dal loro obiettivo. I militari, oltre ad una pistola scacciacani sprovvista di tappo rosso, hanno recuperato e sequestrato dei guanti neri e un passamontagna. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli arrestati si trovano ora a Piazza Lanza.