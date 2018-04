Fanno una rapina e fuggono dalla polizia: in manette due pregiudicati

Danilo Alessandro Passalacqua e Marcello Pescatore sono stati arrestati rispettivamente per rapina ed evasione dagli arresti domiciliari. Nella tarda serata di mercoledì i due malviventi, riconosciuti dagli agenti in quanto noti pregiudicati per reati contro il patrimonio, erano fuggiti da una volante, riuscendo temporaneamente a far perdere le proprie tracce dopo aver fatto un colpo.

Ritornati sul luogo della rapina e acquisiste ulteriori informazioni dalle vittime, ancora profondamente scosse, gli agenti si sono rimessi alla ricerca dei due rapinatori che, poco dopo, venivano intercettati presso le loro rispettive abitazioni, con addosso ancora gli stessi indumenti utilizzati per commettere la rapina ed in possesso della refurtiva sottratta alle vittime. Uno di loro, Pescatore, era anche sottoposto agli arresti domiciliari e, pertanto, gli è stato contestato anche il reato di evasione. La refurtiva, integralmente recuperata,è stata restituita alle vittime.