Arrestata banda di rapinatori, erano il terrore dei supermercati

Erano diventati l'incubo dei commercianti della zona, ma la loro carriera criminale è stata al momento interrotta dall'arresto. I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato Orazio Gallipoli, Paolo Filippo Costarelli e Rosario Cageggi. Con il volto travisato da passamontagna e pistole in pugno, facevano irruzione nei negozi da colpire, spesso e volentieri supermarket. Uno di loro rimaneva di guardia all’ingresso mentre gli altri due, puntando le armi contro la cassiera di turno, sradicavano di peso le casse fuggendo poi via a bordo di una Peugeot 209 di colore grigio.

Tre in ordine di tempo le rapine scoperte dai carabinieri: 25 ottobre 2017 al supermercato “MD” di Via Marchesana ad Aci Sant’Antonio, il 2 Novembre 2017 al supermercato “Spaccio Alimentare” di Via Sant’Onofrio ad Aci Sant’Antonio ed il 4 novembre 2017 al supermercato “Decò” di Via Santi Bonaccorsi in Aci Catena, con un bottino complessivo stimato di circa 5.000 euro. Grazie all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere attive nei vari esercizi commerciali e la comparazione delle caratteristiche somatiche dei malviventi, si è potuto raffigurare un quadro probatorio a carico della banda che convinto il magistrato ad ordinare il loro arresto.