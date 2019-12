Fuggono in due dagli agenti e si dividono: preso un evaso

La polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese Giuseppe Santo Patanè per evasione dagli arresti domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dell’attività di controllo del territorio, ieri pomeriggio una pattuglia ha intimato l’alt a due soggetti che si sono allontanati a bordo di un’autovettura, inizialmente ferma in sosta dinanzi ad un chiosco-bar sito in piazza Caduti del Mare. Il conducente ha poi aumentato la velocità percorrendo le stradine limitrofe alla piazza con estrema incuranza dei rischi per passanti ed automobilisti.

Una volta raggiunti, i due proseguivano la corsa appiedati, per poi cambiare le proprie direzioni in modo da rendere ancora più difficile il controllo di polizia. Dopo l’ennesima corsa, i due agenti sono riusciti a bloccare Patanè, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio ed in materia di armi. Era appena evaso dalla misura degli arresti domiciliari comminata per un precedente reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nessuna traccia del complice che si è dileguato probabilmente a bordo dell’autovettura inseguita all’inizio.L'arrestato è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al gip.