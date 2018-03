Arrestato romeno che truffava negozianti in via Vittorio Veneto

Gli ispettori dell’antiborseggio della polizia municipale hanno tratto in arresto per furto aggravato un cittadino rumeno. Nel corso della loro attività di controllo nella zona di viale Vittorio Veneto, gli ispettori notavano un uomo, uscito in corsa da un negozio, rincorso da un'altra persona. Gli agenti sono intervenuti immediatamente bloccando i due ed appurando che si trattava del rumeno, inseguito dal titolare del negozio dove poco prima aveva perpetrato un furto.

Un altro negoziante si è avvicinato al gruppo per far presente che anch’egli era stato vittima di un furto ad opera dello stesso rumeno. Il secondo esercente ha messo a disposizione il filmato registrato dalla telecamera di videosorveglianza del suo negozio. Il ladro è stato identificato e quindi condotto presso il comando di polizia Municipale per le formalità di rito. Il pm ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.