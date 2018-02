Viola la sorveglianza speciale, pregiudicato preso a Misterbianco

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 44enne Stefano Salvatore Grancagnolo, di Catania, ritenuto responsabile della violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. La scorsa notte i militari di pattuglia lo hanno fermato in Corso Carlo Marx a Misterbianco, in palese violazione della misura preventiva a cui era sottoposto che lo obbligava a non oltrepassare i confini del comune di residenza. Attenderà la direttissima in regime di arresti domiciliari.