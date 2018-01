Scippa una borsa alle Porte di Catania, ma i carabinieri la arrestano

I carabinieri di Librino hanno arrestato una catanese di 51 anni per furto con strappo. Mentre una catanese di 33 anni, riponeva il carrello della spesa alle Porte di Catania, la ladra le ha scippato la borsa fuggendo in direzione del primo piano del centro commerciale. Recatasi nella toilette, ha prelevato poi il portamonete contenuto nella borsa occultandolo nella propria. Infine si è diretta verso l’ascensore dove ha abbandonato all’interno la borsa rubata, raggiungendo la fermata dell’autobus di linea. La donna è stata raggiunta dai carabinieri che hanno così recuperato il portamonete della vittima contenente 150 euro in contanti.