Via delle Finanze, senegalese preso con 12 grammi di "erba

La polizia di Stato ha arrestato il senegalese Jadama Idrissa., responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 5 di questa mattina, una volante lo ha notato in via delle Finanze mentre parlava con un ragazzino. Entrambi, vedendo la polizia, si davano ad una precipitosa fuga, ma dopo un inseguimento protrattosi fino al Corso Sicilia, i poliziotti riuscivano a bloccare il senegalese, colto in possesso di tre involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 12 grammi: per lui è scattato l'arresto.