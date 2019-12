Blitz dei carabinieri del Ros: arresti e sequestro di beni al clan Santapaola-Ercolano

I carabinieri del Ros stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, in carcere ed agli arresti domiciliari, nei confronti di 9 persone, emessa dal Gip distrettuale, su richiesta della Dda della Procura etnea. Il Gip ha anche disposto il sequestro preventivo di società e beni mobili per un valore complessivo calcolato in euro 12.660.000,00.

Il provvedimento è scaturito dall'attività d’indagine relativa ad investimenti immobiliari eseguiti, negli anni ’90, direttamente da Benedetto Santapaola, Aldo Ercolano, Francesco Mangion e Giuseppe Cesarotti.

I reati contestati sono associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza con minaccia.

In aggiornamento