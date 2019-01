Santapaola, un arresto per rapina e sequestro di persona

Salvatore Maugeri, destinatario di ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Catania, è stato arrestato dalla squadra 'catturandi' della polizia. Dovrà espiare la pena di 5 anni di reclusione per i reati di rapina in concorso, con l’aggravante di avere agito con modalità mafiose per conto del clan Santapaola-Ercolano e sequestro di persona.