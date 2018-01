Arrestato pregiudicato per violazione degli obblighi di sorveglianza

Nel pomeriggio di ieri Danilo Sebastiano Di Giorgi è stato arrestato dalla polizia dopo avere violato gli obblighi imposti dal giudice per la sorveglianza speciale. Avrebbe dovuto restare nel comune di residenza, ma ha trasgredito ed è stato colto sul fatto durante un controllo di routine. Si trova ora nelle camere di sicurezza in attesa di un processo per direttissima.