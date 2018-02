Viola i vincoli della sorveglianza speciale, i carabinieri lo arrestano

I carabinieri di Acicastello hanno arrestato Antonino Messina, 44enne di Acireale, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Ieri pomeriggio una pattuglia ha sorpreso l’uomo in via Livorno a bordo di un autocarro Ford Transit come passeggiero, violando così le prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto. L’arrestato, espletate le formalità di rito, si trova ora ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.