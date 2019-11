Spacciatore napoletano "a lavoro" in viale San Teodoro

I carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Fontanarossa hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio il 31enne di origini napoletane, ma alloggiato in un b&b, Arcangelo Imparato. L’uomo, già da tempo oggetto di discrete attenzioni da parte dei militari che ben conoscevano la sua "fonte di reddito", è stato arrestato in viale San Teodoro a Librino. I militari avevano notato che i clienti dello spacciatore, secondo un cliché ormai ampiamente collaudato, erano soliti posteggiare l’auto per accedere al civico 8, in cui avveniva l’incontro con il pusher. Attesa quindi l’ennesima cessione di droga, i militari intervenivano rinvenendo la sostanza stupefacente nelle tasche dell’acquirente mentre l’Imparato si dava alla fuga. Ma, purtroppo per lui, è stato acciuffato dai carabinieri. Effettuata un’accurata perquisizione personale, hanno rinvenuto 73 dosi di marijuana e 3 di cocaina, tutte già pronte per essere vendute al minuto, insieme a115 euro frutto dello spaccio. L’arrestato è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.