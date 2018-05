Spacciava da casa, pusher di Acireale finisce ai domiciliari

I Carabinieri di Acireale hanno arrestato un 24enne che spacciava droga in via Castagneto. Aveva in casa 50 grammi circa di “marijuana”, di cui una parte già suddivisa in dosi, un bilancino elettronico di precisione e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare la droga da porre in vendita. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.