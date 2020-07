Spacciatore di cocaina fugge dai carabinieri e si schianta su un'auto in sosta

I carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato il 23enne catanese Sandro Salvatore Vitale, perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, vecchia conoscenza dei militari, era diventato un obiettivo di primario interesse per la particolare intraprendenza mostrata nella sua attività di pusher. Lo hanno atteso e cercato per tutto il quartiere Picanello, in cui abita, fin quando nella tarda serata di mercoledì lo hanno rintracciato mentre a bordo del suo Honda SH sfrecciava in via Martucci, alle spalle del Campo Scuola. Nonostante l'alt, invece che fermarsi, ha effettuato un’inversione di marcia percorrendo contromano la via Martucci e la via Faraci, con una condotta di guida che solo per fortuna non ha causato gravi incidenti.

La fuga dell’uomo,dopo aver lanciato in corsa qualcosa sopra il tetto di un’abitazione, si è conclusa in via Erasmo Motta quando, per l’elevata velocità, è andato a sbattere contro un’auto parcheggiata, procurandosi varie escoriazioni, poi curate al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. Le operazioni di recupero dell’oggetto lanciato sono state particolarmente difficoltose. Una volta recuperato l’involucro, i militari hanno trovato al suo interno 4 dosi di cocaina già confezionate per la vendita al minuto ed un ulteriore involucro contenente altri 16 grammi della stessa sostanza stupefacente. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima.