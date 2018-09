Va in giro con la coca nelle mutande, pusher arrestato al porto

La polizia ha attenzionato la zona del porto di Catania, luogo di ritrovo dei giovani per la numerosa presenza di locali notturni. Durante il controllo, è stato notato un giovane a bordo di uno scooter, intento a dialogare con un gruppo di coetanei, in prossimità di un noto locale del centro storico. Si trattava di un noto pregiudicato che alla vista degli agenti, tentava di allontanarsi in fretta. All’interno della biancheria intima, Agostino Dell'Acqua aveva infatti diverse dosi di cocaina pronte per essere smerciate, e del denaro contante, certo provento dell’attività illecita. A casa c'era inoltre tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. E' stato quindi arrestato per spaccio.