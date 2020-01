Spaccia dai domiciliari e finisce a piazza Lanza

I carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato il 22enne Nicola Sparti, già agli arresti domiciliari. Il provvedimento è scaturito dall’arresto del giovane per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in seguito ad un suo inseguimento ad opera dei carabinieri in via Del Parco mentre si trovava già ristretto ai domiciliari. L’arrestato è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.