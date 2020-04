Paternò, giovane pusher arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 24enne Lorenzo Liberatore per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane era già nel mirino dei militari perché era ritenuto essere un attivissimo pusher. Quando ieri mattina lo hanno visto sfrecciare in via Mureno, a bordo del suo scooter Piaggio Beverly, proprio mentre stavano effettuando un servizio antidroga, lo hanno immediatamente fermato per un controllo. Liberatore ha tentato di guadagnarsi la fuga, ma è stato bloccato dai militari che hanno così proceduto ad un accurato controllo.

Da una tasca del suo giubbotto, è sbucata fuori una busta di cellophane contenente 54 grammi di marijuana. I militari, a questo punto, si sono recati presso la sua abitazione per procedere anche ad una perquisizione domiciliare.Vistosi ormai alle strette e per cercare di “limitare” i suoi danni in sede processuale, il giovane ha spontaneamente consegnato un’altra busta al cui interno i carabinieri hanno contato 36 dosi di marijuana, già confezionata per la vendita al minuto e rinvenuto un bilancino di precisione. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.