Spacciatore salta muri e giardini per evitare le manette: arrestato

Nella serata di ieri il catanese Alessandro Caltabiano è stato arrestato per spaccio in viale Grimaldi, dove si trovava insieme ad altre persone che chiaccheravano tra di loro. Per evitare di essere scoperti, gli agenti si sono accodati dietro un veicolo che stava entrando nel complesso popolare in cui stavano spacciando e, giunti a poca distanza dal gruppetto, sono scesi dalla macchina per bloccare le vie di fuga ai giovani. Colti alla sprovvista, i ragazzi hanno tentato di fuggire in direzioni opposte. Gli agenti hanno deciso di seguire Caltabiano, che ha cercato di far perdere le proprie tracce saltando alcuni muretti e attraversando i giardini. Dopo un breve inseguimento, è stato definitivamente bloccato in via del Maggiolino. Sottoposto a perquisizione personale,è stato trovato in possesso di 47 dosi di marijuana, del peso complessivo di 114 grammi e della somma di 65 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Si trova ora ai domiciliari.