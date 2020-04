Condannato a 9 anni un membro del clan Santapaola Ercolano

La polizia di Stato ha eseguito degli ordini di carcerazione disposti dall’autorità giudiziaria etnea. In particolare, la squadra “Catturandi” ha tratto in arresesto Antonino Ponzio, pregiudicato e già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. E' destinatario di ordine di carcerazione, emesso dalla Corte d'Appello di Catania. Dovrà espiare la pena di 9 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione per i reati di associazione a delinquere finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacente e spaccio . Ponzo Antonino è considerato un componente dell’organizzazione mafiosa Santapaola - Ercolano ed era a capo di una fiorente piazza di spaccio nel rione San Giovanni Galermo.

