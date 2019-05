Viaggiano su una Fiat Multipla con un chilo di marijuana: arrestati

I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 41enne Vincenzo Spinello, il 30enne di origini tunisine Mohamed Abedli e un incensurato di 22 anni, tutti residenti a Caltagirone, per spaccio di droga. Ieri sera una gazzella li ha fermati mentre viaggiavano su una Multipla lungo la statale 417. All'interno della macchina c'erano quattro buste termosaldate con dentro un chilo di marijuana. Il marocchino aveva anche un tirapugni ed è stato denunciato anche per questo. I due pregiudicati si trovano in carcere a Caltagirone ed il 22enne è ai domiciliari.