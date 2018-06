Spacciava coca, eroina e metadone: condannato a 10 anni

Un 56enne catanese si è reso responsabile di una serie di reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Aveva adibito la propria abitazione a ritrovo per persone dedite all'uso di cocaina, eroina e metadone. E' stato quindi condotto in carcere dai carabinieri di Reggio Emilia, che hanno eseguito l'arresto per una condanna a dieci anni di carcere. Su di lui pendevano una condanna a tre anni di reclusione e 22.941 euro di multa per spaccio di stupefacenti, una condanna a tre anni di reclusione e 4.000 euro di multa per agevolazione all'uso di stupefacenti e un'altra condanna a quattro anni di reclusione e 14 mila euro di multa per spaccio.