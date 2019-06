Spacciatore preso con 100 grammi di marijuana a Librino

I carabinieri di Catania hanno arrestato nella flagranza il 35enne catanese Giuseppe Viola, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo averne osservato le sue mosse, i militari impegnati in un servizio antidroga nel quartiere Librino, hanno colto il momento opportuno per intervenire e interromperne l’attività di spaccio. Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di oltre 100 grammi di marijuana, già suddivisa indosi. Si trova ora a Piazza Lanza.