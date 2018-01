Suonano i carabinieri e buttano la marijuana dal balcone: presi

I carabinieri di Aci Catena hanno arrestato Alessandro Valentino Longo, 39enne già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ed Alfio Maugeri per spaccio di stupefacenti. Ieri sera i militari si sono recati nell’abitazione di Longo per notificargli un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Catania, dovendo scontare un pena di 3 anni poiché ritenuto colpevole di furto aggravato in concorso e ricettazione. Quando sono arrivati, l'uomo ha buttato dal balcone una busta con cento grammi di marijuana ed Alfio Maugeri è saltato giù su di un terrazzo adiacente per poi scendere in strada e tentare la fuga. Il fuggitivo è stato immediatamente bloccato e la busta recuperata e sequestrata.