Spacciatore 'casalingo' arrestato dai carabinieri ad Acireale

I carabinieri di Acireale hanno arrestato un incensurato di 22 anni, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno condotto gli uomini del nucleo operativo fuori dalla sua abitazione in via Dei Tulipani ad Acireale dove il giovane acese era solito spacciare.

Riceveva direttamente in casa il cliente di turno, fornendogli la dosi richieste in cambio di denaro, come accertato dai militari che hanno fermato, ad una cinquantina di metri dall’immobile, due assuntori con la droga in tasca appena acquistata. Sfruttando proprio uno di questi acquirenti, i militari hanno aspettato che lo stesso bussasse alla porta dello spacciatore che, aprendo l’uscio, si è trovato davanti i carabinieri i quali, perquisendo l’abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato 150 grammi di marijuana, 100 euro in banconote di diverso taglio, un bilancino elettronico di precisione e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente. Si trova ora agli arresti domiciliari.