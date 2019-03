Arrestati due giovani spacciatori: uno è ancora minorenne

I carabinieri di Acireale hanno arrestato un 18enne di Aci Catena e un 17enne di Aci Sant’Antonio, ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini del nucleo operativo hanno seguito quella Opel Corsa con a bordo i sospetti fino in piazza San Biagio, dove i due si sono fermati per far salire in auto un giovane cliente. Dopo alcuni minuti, acquistata la droga, è risceso dal mezzo.

A quel punto, i militari sono intervenuti bloccando l’acquirente, con le dosi di stupefacente ancora in mano, ed i pusher che hanno tentato di disfarsi di alcune buste di plastica, contenenti circa 30 grammi di marijuana. Avevano anche 500 euro in contanti, considerati il possibile introito dell’attività di spaccio.