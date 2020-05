Vendevano droga anche a minorenni, arrestati due spacciatori

I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 30enne Omar Francesco Borzì ed il 20enne Giovanni Distefano, entrambi del posto, per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Li seguivano da tempo ed erano decisi ad interrompere la loro incessante attività di pusher. L’occasione si è materializzata nella nottata in via Massa Carrara. Mentre si trovavano a bordo di una Opel Astra, hanno accolto a bordo un 16enne con l’intento di effettuare la cessione di droga in movimento, al fine di ripararsi da eventuali occhi indiscreti. I militari li hanno seguiti, bloccando immediatamente il minorenne appena sceso dall’autovettura e perquisendo i presenti. Dalle tasche del minorenne sono subito saltate fuori due dosi di marijuana mentre nell’autovettura è stata rinvenuta un’ulteriore dose all’interno di un borsello unitamente ad una banconota da dieci euro, provento dello spaccio. I due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

