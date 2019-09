Carabinieri fermano un ragazzo in strada ed arrestano il padre con la droga

I carabinieri di Catania, hanno arrestato nella flagranza Salvatore Caruso per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso del controllo del territorio i militari in via Campofranco, nei pressi della stazione ferroviaria, i militari hanno notato tre giovani sospetti che parlavano tra loro alle 4 del mattino. In considerazione del nervosismo mostrato in particolare da uno dei tre, decidevano d’effettuare una perquisizione domiciliare nella sua abitazione in via Duca degli Abruzzi, a Picanello. Al loro arrivo, i carabinieri hanno sentito il rumore causato dall’apertura di una serranda, trovando il padre del ragazzo che si allontanava da una delle finestre dell’immobile per rimettersi a letto, circostanza che faceva loro intuire che l’uomo avesse nascosto qualcosa nel ponteggio da cantiere addossato all’abitazione. La ricerca ha confermato l’ipotesi dei carabinieri che hanno rinvenuto nell’impalcatura, una scatola di cartone contenente circa 50 grammi di marijuana e l’occorrente comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio. Il giudice, in sede di udienza di convalida, ne ha disposto gli arresti domiciliari.