Spacciatore 46enne arrestato dal nucleo operativo dei carabinieri

I carabinieri hanno arrestato nella flagranza il 46enne Davide Marici, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati gli uomini del nucleo operativo ad osservarne i movimenti fino a cogliere l’occasione opportuna per accedere nell’abitazione ed eseguire una perquisizione. I militari hanno rinvenuto e sequestrato due barattoli di plastica contenenti circa 60 grammi di marijuana, nascosti dentro un pensile della cucina, e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.