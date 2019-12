Disoccupato spacciava marijuana in casa ad Aci Castello

I carabinieri di Aci Castello hanno arrestato un disoccupato di 28anni del posto, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’eccessivo viavai di giovani nel suoappartamento di via Antonello da Messina non è passato inosservato agli occhi attenti dei militari. La scorsa notte, cogliendo il momento opportuno, sono entrati in casa ed hanno rinvenuto e sequestrato: 1 involucro in cellophane contenente complessivamente 20 grammi di “marijuana”, 1 bilancino elettronico di precisione, 1.745 euro in banconote di vario taglio,somma presumibilmente incassata dalla pregressa vendita dello stupefacente.