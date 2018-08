Vende marijunana ad un minorenne, arrestato spacciatore

Gli agenti di polizia di Acireale hanno arrestato il pregiudicato Francesco Faro, di anni 25, abitante nel comune di Aci Catena, colto in flagranza di reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 200 grammi di marijuana. L’attività di polizia giudiziaria è nata da un’indagine che ha condotto i poliziotti sulle tracce del ragazzo, i cui movimenti sono stati monitorati fino a quando, in un’area periferica di Aci Catena, è stato sorpreso e bloccato nell’istante in cui spacciava una dose di marijuana nelle mani di un ragazzo minorenne residente nell’hinterland dell’acese.

L’immediata perquisizione dell’abitazione del Faro, ha consentito di rinvenire circa 200 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in 37 dosi, tutte confezionate in buste di cellophane, pronte per essere immesse nel mercato al dettaglio.