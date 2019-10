Vede i carabinieri e fugge: aveva in auto mezzo chilo di "erba"

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestat il 60enne Luigi Albergamo. Mntre transitavano in corso Carlo Marx, i carabinieri hanno notato una Opel Corsa il cui guidatore tentava di cambiare repentinamente il proprio percorso, ricorrendo ad un’improbabile inversione di marcia. Intuito l’intento dell’uomo di sottrarsi ad un possibile controllo,si sono quindi lanciati a folle velocità all’inseguimento dell’auto che ha avuto termine nella via Felice Fontana. L’accurata perquisizione personale ed a bordo del veicolo ha dato ragione ai carabinieri che hanno trovato, abilmente occultata in un sottofondo dell’autovettura, un panetto di 500 grammi di marijuana. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.