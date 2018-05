I carabinieri di Paternò hanno arrestato Salvatore Stimoli, che aveva in casa due buste in plastica contenenti 800 grammi di marijuana, la somma in contanti di 8 mila euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, e vari strumenti utilizzati per il confezionamento della droga. Si trova ora ai domiciliari con l'accusa di spaccio.