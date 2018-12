Alfio Sardo è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.In casa sua, gli agenti hanno rinvenuto 120 “stecche” di marijuana, per un peso complessivo di 70 grammi. Pertanto è stato condotto in questura in stato di arresto. Il pm di turno ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.