Lancia mezzo chilo di marijuana dal finestrino, arrestato 23enne

I carabinieri di Randazzo hanno arrestato il 23enne Simone Puglia, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera una pattuglia ha cercato di fermare la sua Fiat Punto in Contrada Murazzotto. Il giovane randazzese, invece di fermarsi, ha forzato l’andatura fuggendo via. Durante il concitato inseguimento, il giovane si è disfatto di una busta di plastica lanciata in strada dal finestrino dell’auto, che è stata recuperata successivamente dai militari. Conteneva mezzo chilo di marijuana, sottoposta a sequestro. Bloccato ed ammanettato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Piazza Lanza.