Controlli antidroga in via Stella Polare, arrestato spacciatore

I carabinieri hanno arrestato il 29enne catanese Antonino Drago, durante una perlustrazione nel cuore di San Cristoforo, precisamente in Via Stella Polare. I militari si sono accorti della sua presenza ed hanno proceduto ad una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo e sequestrando complessivamente: 25 dosi di cocaina, 7 dosi di marijuana, 130 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla precedente vendita degli stupefacenti e un bilancino elettronico di precisione. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.