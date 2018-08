Spaccio al tondicello della Plaia, eseguito un nuovo arresto

Una delle pattuglie di Piazza Dante ha arrestato il 22enne catanese Saro Andrea Discanno, ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Posizionandosi al “Tondicello”, piazzava il “fumo” ai vari clienti che da lì a poco avrebbero, per festeggiare il ferragosto, consumato lo spinello proprio nel vicino litorale della Plaja. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 100 euro in banconote di piccolo taglio, incassate dalla precedente vendita dello stupefacente, mentre diverse alcune dosi di marijuana sono state rinvenute dai militari operanti in una casa diroccata posta nelle vicinanze della zona di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, dopo l’udienza di convalida, è stato relegato agli arresti domiciliari.