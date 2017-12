Spacciatore di cocaina e marijuana arrestato in via Pistone

Il pregiudicato catanese Mirabella F. è stato arrestato per spaccio di stupefacenti in via Pistone. Questa notte la polizia lo ha visto uscire dalla propria abitazione e tornare immediatamente indietro, lasciando cadere qualcosa dalla mano destra alla vista degli agenti. Questi ultimi sono riusciti a bloccare il pusher sulle scale del palazzo, recuperando anche i due involucri contenenti cocaina, che aveva lasciato cadere. Dopo aver proceduto a effettuare una perquisizione domiciliare, con l’ausilio di altri due equipaggi, nell’abitazione dell'arrestato sono stati rinvenuti 35 grammi di marijuana, 7,2 di cocaina, 2 bilancini di precisione e la somma di euro 1.200 circa, suddivisa in banconote di piccolo taglio.