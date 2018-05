Spacciatore di crack e marijuana arrestato in via Zia Lisa

Alessandro Tosto è stato arrestato questa notte per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il servizio di controllo dl territorio, i poliziotti lo hanno controllato mentre si trovava in via Zia Lisa. Aveva con se 14,6 grammi di cocaina e di 2,8 grammi di crack, sostanza ormai divenuta di comune spaccio. Il giovane è stato immediatamente arrestato e condotto in questura per la stesura degli atti di rito. Il pm di turno ha dispossto gli arresti domiciliari in attesa di giudizio.