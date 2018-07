I carabinieri di Militello in Val di Catania hanno arrestato il 41enne Maurizio Schepis, condannato ad un anno, 10 mesi e 29 giorni di arresti domiciliari per aver esploso alcuni colpi d'arma da fuoco in luogo pubblico. Dovrà rispondere anche di lesioni personali, ricettazione, detenzione illegale di armi.