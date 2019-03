Riceve una condanna e si nasconde dalla polizia: preso

Nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato Sarti Eduard, colpito da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale per i minorenni di Catania. Dovrà espiare la pena di un anno e 5 mesi 5 per reati di furto aggravato in concorso, lesioni personali aggravate e violenza a pubblico ufficiale, fatti commessi quando era ancora minore.

Si era reso irreperibile dal 19 febbraio 2019, allontanandosi da casa per nascondendosi nel quartiere di San Cristoforo, presso l’abitazione di un amico, tale D.O., tra l’altro noto pregiudicato. Per questo motivo, Sparti è stato rinchiuso presso l’Istituto penale minorile di Bicocca, mentre l’amico è stato denunciato in stato di libertà per il reato di favoreggiamento personale.