Vede i "Lupi" e scappa dalla madre lasciando la droga in casa: arrestato

I carabinieri della squadra Lupi del comando provinciale etneo hanno arrestato il 20enne catanese Giovanni Pitarà, accusato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Una breve attività investigativa condotta con il monitoraggio del civico 35 di via Santa Maria dell’Aiuto, nel cuore di San Cristoforo, ha fatto emerge come fosse stato allestito un punto di spaccio di droga, con continuo viavai di giovani che effettuavano veloci ingressi all’interno del cortile interno di quella palazzina, allontanandosi poco dopo. Pertanto in tarda serata i militari hanno deciso di fare ingresso nell'abitazione, ma sono stati visti da Pitarà che si è dato ad una precipitosamente alla fuga. Entrati nell’appartamento da lui utilizzato, hanno trovato una borsa all’interno dell’armadio della stanza da letto che, oltre alla tessera sanitaria del fuggiasco, conteneva anche 1,5 chili circa di marijuana tipo “shunk” suddivisa in 6 buste di plastica, 25 grammi di cocaina, 7 grammi di crack, un foglio di block notes con le indicazioni manoscritte su clienti e somme di denaro incassate dalla vendita della droga e la somma di 80 euro, anch’essa sequestrata perché ritenuta provento dello spaccio. I militari si sono immediatamente attivati nella ricerca del fuggitivo, localizzato ed arrestato presso la casa della madre, sottoposta agli arresti domiciliari anche lei per reati in materia di droga. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.

