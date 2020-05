I "falchi" eseguono altri due arresti per spaccio di marijuana e cocaina

La polizia di Stato ha tratto in arresto Carmelo Pietro Cotrone e Sebastiano Gabriele Vecchietti. Il primo è accusato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di cocaina e il secondo per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Gli agenti della squadra mobile, sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, nel corso degli ultimi giorni, hanno arrestato in flagranza di reato i due soggetti, entrambi con precedenti penali specifici. Per quanto riguarda il primo caso, nel quartiere Pigno, i "falchi" hanno assistito a uno scambio di droga in flagranza. Cotrone, infatti, è stato sorpreso mentre cedeva 2 grammi di cocaina a un giovane originario di Enna in cambio di 160 euro. Effettuata la cessione, si è provveduto a bloccare il “pusher” e l’acquirente. La successiva perquisizione personale e domiciliare a carico dello spacciatore, con precedenti specifici, ha permesso di rinvenire ulteriori 4 grammi di cocaina, vari tipi di sostanze da taglio su cui sono in corso accertamenti della polizia scientifica, due bilancini di precisione e svariato materiale da confezionamento nonché un migliaio di euro in contanti. Il giovane ennese è stato sanzionato amministrativamente come assuntore.

Nel secondo caso,a Picanello, le pattuglie sono intervenute dopo aver notato da giorni dei continui movimenti sospetti di giovani che senza motivo apparente, si recavano in una via senza sbocco nella quale non erano presenti esercizi commerciali che giustificassero tale viavai. I successivi accertamenti, uniti ad un breve appostamento, hanno permesso di individuare quale possibile luogo di spaccio l’abitazione di Gabriele Vecchietti, soggetto sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al Servizio Sociale proprio per i precedenti in materia di stupefacenti. Si è proceduto, quindi, a effettuare una perquisizione durante la quale l’uomo ha provato inutilmente a disfarsi della droga. Prima ha lanciato un barattolo pieno di marijuana del tipo "Skunk" che è stato raccolto al volo da agenti appositamente piazzati. Poi ha provato a scaricare nel water la restante parte, non riuscendovi a causa dell’intervento dei poliziotti. In totale è stato sequestrato un etto e mezzo circa di marijuana, materiale per pesatura e confezionamento e alcune centinaia di euro in contanti. Entrambi i soggetti sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.