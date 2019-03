Prende a schiaffi la fidanzata e gli taglia la ruota dell'auto: arrestato

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno arrestato un giovane di 29 anni per danneggiamento aggravato e indagato per i reati di lesione e minacce in danno della sua giovane fidanzata. La ragazza è giunta presso il pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, in lacrime e in stato di agitazione, per essere sottoposta alle cure mediche in seguito all’aggressione subita poco prima. I poliziotti in servizio presso il presidio ospedaliero, hanno attivato le procedure ed una immediata indagine. L’uomo, eccessivamente geloso, durante la relazione sentimentale durata 11 mesi ha più volte aggredito verbalmente e fisicamente la ragazza, vietandole di frequentare gli amici ed andare fuori senza di lui.

Dopo l’ennesimo litigio avvenuto l’altro ieri, il fidanzato violento si è recato al parco Gioeni dove la ragazza si trovava insieme ad alcuni compagni e, dopo averla convinta ad allontanarsi dal gruppo, l’ha aggredita con schiaffi, facendola cadere per terra e lanciandole il telefonino a distanza, poichè la giovane voleva fotografarlo come prova della violenza. Grazie all’intervento di un passante, l’aggressore si è dato alla fuga e la donna si è allontanata accorgendosi anche che il fidanzato le aveva tagliato una ruota. I poliziotti lo hanno rintracciato all'università, dove sono entrambi iscritti. Quando è stato fermato aveva un coltello ed ha minacciato anche il fratello della vittima, che si trovava nei paraggi al momento dell'arresto.