Perseguita la sua ex, giudice dispone gli arresti domiciliari

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip nei confronti di un 32enne di Caltagirone. Era già destinatario di un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex ed ora è stato relegato agli arresti domiciliari. Più volte in passato si era reso responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Nel corso dell’ultima settimana, l'uomo ha violato le prescrizioni con pedinamenti e minacce fatte sui social network. La vittima ha denunciato il suo ex compagno e la procura ha richiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari, l’emissione dell’ordinanza d'arresto eseguita dai poliziotti del commissariato di Caltagirone.